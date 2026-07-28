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За сутки на Урале освободились от воды 108 домов и 491 приусадебный участок

За сутки на Урале освободились от воды 108 домов и 491 приусадебный участок

Паводок в Свердловской области отступает, уровень воды в реках снижается. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, за прошедшие сутки от воды освободились 108 жилых домов (60 – в Ирбите, 29 – в Невьянске, 8 – в Ирбитском районе, 5 – в Камышлове, 3 – в Первоуральске, 3 – в Режевском), дачный дом в Первоуральске, 491 приусадебный участок (163 – в Ирбитском районе, 85 – в Асбесте, 56 – в Ирбите, 46 – в Невьянском округе, 44 – в Первоуральске, 40 – в Сысерти, 27 – в Камышловском районе, 10 – в Нижнем Тагиле, 10 – в Североуральске, 7 – в Серове, 3 – в Реже).

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