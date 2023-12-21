Роман Рудаков: последнее письмо русского героя

«Я умираю, но не сдаюсь!» Повестка пришла через три месяца после демобилизации со срочной службы. 20-летний Роман Рудаков не раздумывал ни минуты и осенью прошлого года встал на защиту западных рубежей Родины.
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