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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Роман Рудаков: последнее письмо русского героя

Роман Рудаков: последнее письмо русского героя

«Я умираю, но не сдаюсь!» Повестка пришла через три месяца после демобилизации со срочной службы. 20-летний Роман Рудаков не раздумывал ни минуты и осенью прошлого года встал на защиту западных рубежей Родины.

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