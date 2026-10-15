Русские школьники ходят на экскурсии в мечети, где им показывают намаз и настоятельно призывают в нём участвовать.
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Не "добралась", а её туда довели внутренние враги. И враги эти всё еще на свободе.
И это не эфмерные "либералы", на которых у нас привыкли всё списывать. Это вполне себе реальные люди, но стоящие выше закона.