Припаркованные без номеров машины в Краснодарском крае теперь будут эвакуировать без составления протокола

Припаркованные без номеров машины в Краснодарском крае теперь будут эвакуировать без составления протоколаСогласно новому решению властей Краснодарского края, машины без номеров, оставленные на стоянках, будут эвакуироваться без оформления протокола.
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