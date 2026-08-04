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Иена в заложниках: Спасая Токио, Вашингтон спасает свой триллионный долг

Иена в заложниках: Спасая Токио, Вашингтон спасает свой триллионный долг После колебаний на финансовых рынках в конце июля 2026 года США и Япония 3 августа официально подтвердили проведение первой с .

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