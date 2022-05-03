Исследователи ископаемого кала: кто они и почему в их руках наше будущее

Присаживаясь в позу орла, чтобы опорожнить свой кишечник, древний человек не мог себе даже представить, что через тысячи лет его кучка будет представлять для кого-то ценность.
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