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Исследователи ископаемого кала: кто они и почему в их руках наше будущее

Исследователи ископаемого кала: кто они и почему в их руках наше будущее

Присаживаясь в позу орла, чтобы опорожнить свой кишечник, древний человек не мог себе даже представить, что через тысячи лет его кучка будет представлять для кого-то ценность.

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