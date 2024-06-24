Эксперт рассказал об особенностях первого Парада Победы

Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ровно 79 лет назад состоялось событие, которого 1418 дней и ночей ждала вся страна. В Москве на Красной площади 24 июня 1945 года прошел парад в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне.

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