Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу МВД об ужесточении наказания за управление автомобилем без водительского удостоверения.
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