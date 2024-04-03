Дачников будут штрафовать за борщевик

Владельцы земельных участков будут наказывать за растущий опасный сорняк, даже если он находится за забором Об ответственности перед законом напомнил депутат Госдумы от «Единой России» и один из соавторов законопроекта о борьбе с ядовитым растением Алексей Говырин.