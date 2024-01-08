Белый дом предупреждает о возможном частичном шатдауне Правительства США Ирэн ОрлонскаяГлава административно-бюджетного управления американской администрации, Шаланда Янг, предупредила, что Администрацию США ожидает приостановка работы, если Белый дом и Конгресс не смогут достичь соглашения относительно уровня расходов на текущий год.