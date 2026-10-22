За январь — сентябрь 2026 года инвесторы получили разрешения на строительство столичных объектов общей площадью свыше семи миллионов квадратных метров.
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