Белый дом: Байден не снимется с выборов после дебатов с Трампом

Глава пресс-службы Администрации Соединённых Штатов Америки Карин Жан-Пьер проинформировала о том, что американский лидер не станет отказываться от участия в президентской гонке из-за провала на недавних дебатах.
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