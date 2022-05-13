Дэнни Грин получил серьезную травму колена в 6-м матче с «Майами»

Защитник «Филадельфии» Дэнни Грин получил травму левого колена в 6-м матче серии с  «Майами». Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, команда опасается, что повреждение может быть серьезным.

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