Российский бизнес стал активнее заниматься защитой природы

МОСКВА, 11 февраля, ФедералПресс. Забота об экологии – одна из приоритетных задач государства, и российский бизнес принимает в ней самое активное участие: от использовании вторичного сырья до устранения последствий недобросовестного природопользования.
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