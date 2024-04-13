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Джоан Роулинг заявила, что не простит Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон за поддержку транспереходов

Джоан Роулинг заявила, что не простит Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон за поддержку транспереходов

Джоан Роулинг заявила, что не простит Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и других актёров, которые «использовали свою известность для поддержки трансгендерного перехода среди детей» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

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