ВС Украины за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 198 единиц различных боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).
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