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ВС Украины за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР

ВС Украины за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 198 единиц различных боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

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