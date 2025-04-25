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  • Юрий Гаврилов
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Отопительный сезон-2024/2025 в Астраханской области: всё прошло штатно, если не считать Нариманова

Отопительный сезон-2024/2025 в Астраханской области: всё прошло штатно, если не считать Нариманова

На восстановление отопительной системы города за три года направят около 900 млн рублей. На вчерашнем заседании правительства Астраханской области, которое прошло под председательством вице-губернатора Дениса Афанасьева, одни из вопросов повестки стало подведение итогов отопительного сезона-2024/2025 в регионе.

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