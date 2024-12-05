Аналитик назвал объявление вотума недоверия необычайным событием для Франции

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров, комментируя объявление вотума недоверия правительству Франции, спрогнозировал в беседе с RT обострение политического и институционального кризиса в стране.
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