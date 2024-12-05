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Аналитик назвал объявление вотума недоверия необычайным событием для Франции

Аналитик назвал объявление вотума недоверия необычайным событием для Франции

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров, комментируя объявление вотума недоверия правительству Франции, спрогнозировал в беседе с RT обострение политического и институционального кризиса в стране.

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