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Забайкальский край стал первым по количеству отремонтированных дорог

Забайкальский край стал первым по количеству отремонтированных дорог

Забайкальский край стал первым среди регионов Дальнего Востока по количеству отремонтированных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году, сообщил на пресс-конференции замминистра строительства края Сергей Кривощёков.

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