В Антарктике зафиксировано аномальное повышение температуры

Резкое потепление добралось и до Антарктики, где сейчас зима. Если такие аномальные "атмосферные реки" участятся, это может привести к разрушению экосистем, рассказали в Национальном антарктическом центре.
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