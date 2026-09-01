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«Полное отсутствие выплат»: Данила Козловский и другие актеры, задолжавшие алименты

«Полное отсутствие выплат»: Данила Козловский и другие актеры, задолжавшие алименты

Актер Данила Козловский снова оказался в центре скандала, связанного с алиментами. По словам адвоката Ольги Зуевой Елены Смирновой, артист перестал выплачивать средства на содержание их общей дочери после рождения ребенка от Оксаны Акиньшиной.

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