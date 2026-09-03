178 студенток Хабаровского края получили по 100 000 рублей за рождение ребенка

В Хабаровском крае 178 студенток получили по 100 тыс. рублей за рождение ребенка. Введена ежемесячная выплата для родителей-студентов в размере 25 186 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кто тащит предате...
- Банки могут начат...
- Британское гражда...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым