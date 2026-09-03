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Царьград

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178 студенток Хабаровского края получили по 100 000 рублей за рождение ребенка

178 студенток Хабаровского края получили по 100 000 рублей за рождение ребенка

В Хабаровском крае 178 студенток получили по 100 тыс. рублей за рождение ребенка. Введена ежемесячная выплата для родителей-студентов в размере 25 186 рублей.

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