Virginia Tech: Употребление каротиноидов снижает риск Альцгеймера на 50%

Исследователи из Технологического института Вирджинии (Virginia Tech) рассказали, что уровни получаемых с пищей антиоксидантов лютеина, ликопина, зеаксантина,и витамина Е в мозге у людей с болезнью Альцгеймера в два раза ниже, чем у здоровых.