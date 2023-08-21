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Virginia Tech: Употребление каротиноидов снижает риск Альцгеймера на 50%

Исследователи из Технологического института Вирджинии (Virginia Tech) рассказали, что уровни получаемых с пищей антиоксидантов лютеина, ликопина, зеаксантина,и витамина Е в мозге у людей с болезнью Альцгеймера в два раза ниже, чем у здоровых.

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