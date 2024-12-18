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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции Херсонской области сдали кровь для жителей региона

Во врачебной амбулатории села Счастливцево сотрудники Главного управления МВД России по Херсонской области внесли свой вклад в спасение жизней граждан, которым необходима донорская кровь.

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