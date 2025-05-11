🏖 На западе Крыма откроются 73 пляжа в этом году Как сообщил первый заместитель главы администрации Евпатории Антон Новиков, открытие пляжей в округе – первоочередная задача для курортного сезона.
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🏖 На западе Крыма откроются 73 пляжа в этом году Как сообщил первый заместитель главы администрации Евпатории Антон Новиков, открытие пляжей в округе – первоочередная задача для курортного сезона.