Маркус Тюрам о том, что он сын футболиста: «Это не преимущество, были постоянные сравнения. Папе моя учеба была важнее футбола»

Маркус – сын бывшего защитника «Пармы», «Ювентуса» и «Барслелоны» Лилиана Тюрама. – Каково быть сыном знаменитого и богатого футболиста? – Не всем нравилась моя жизнерадостность, были постоянные сравнения.
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