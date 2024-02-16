Маркус Тюрам о том, что он сын футболиста: «Это не преимущество, были постоянные сравнения. Папе моя учеба была важнее футбола»

Маркус – сын бывшего защитника «Пармы», «Ювентуса» и «Барслелоны» Лилиана Тюрама. – Каково быть сыном знаменитого и богатого футболиста? – Не всем нравилась моя жизнерадостность, были постоянные сравнения.