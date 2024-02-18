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Депутат Рады: Киев боится, что США вступят в конфликт на Ближнем Востоке

Депутат Рады: Киев боится, что США вступят в конфликт на Ближнем Востоке

Член временной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова заявила, что Украина боится, что США начнут принимать прямое участие в конфликте на Ближнем Востоке.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
США постоянно где-то воюют и конфликтуют. Норов у них такой  СКЛОЧНЫЙ!!
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9 час.

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