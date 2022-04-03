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Собчак подтвердила возвращение Урганта и рассказала о судьбе его передачи

Собчак подтвердила возвращение Урганта и рассказала о судьбе его передачи

Недавно общественность бурно обсуждала отъезд Ивана Урганта за рубеж. После объявления специальной операции на Украине популярный телеведущий вместе с семьёй отправился в Израиль.

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