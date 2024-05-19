Бервакыт ире кызын кинога чакыра, кызы ризалык бирә дә, көне килеп җиткәч, бара алмый. «Сез чит кешеләр түгел бит, минем урыныма син бар», – ди кызы әнисенә.
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Бервакыт ире кызын кинога чакыра, кызы ризалык бирә дә, көне килеп җиткәч, бара алмый. «Сез чит кешеләр түгел бит, минем урыныма син бар», – ди кызы әнисенә.