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Бервакыт ире кызын кинога чакыра, кызы ризалык бирә дә, көне килеп җиткәч

Бервакыт ире кызын кинога чакыра, кызы ризалык бирә дә, көне килеп җиткәч, бара алмый. «Сез чит кешеләр түгел бит, минем урыныма син бар», – ди кызы әнисенә.

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