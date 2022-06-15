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Врачи отдельного аэромобильного медицинского отряда ВДВ оказывают помощь жителям ЛНР

Врачи отдельного аэромобильного медицинского отряда ВДВ оказывают помощь жителям ЛНР

В связи с загруженностью системы здравоохранения ЛНР российские военные врачи приняли на себя часть забот о жителях республики - ведут поликлинический приём граждан, в том числе детей.

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