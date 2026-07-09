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Депутат ГД Колесник: Россия ответит на удары Киева баллистическими ракетами

Депутат ГД Колесник: Россия ответит на удары Киева баллистическими ракетами

Анонсирование Украиной ударов по Москве новой баллистической ракетой имеет целью запугать население и раскачать ситуацию, задача ВС РФ, чтобы новое оружие Киева из шахт не вышло, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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