Стала известна дата четвертого боя Натальи Дьячковой на турнире ONE Championship

Карельская спортсменка одержала три победы на престижном турнире по смешанным единоборствам. Дата нового боя Натальи Дьячковой в крупнейшей азиатской лиге единоборств ONE Championship в Бангкоке (Тайланд) – 15 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии