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Карелия.ньюс

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  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
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  • Россиянин
    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

Стала известна дата четвертого боя Натальи Дьячковой на турнире ONE Championship

Карельская спортсменка одержала три победы на престижном турнире по смешанным единоборствам. Дата нового боя Натальи Дьячковой в крупнейшей азиатской лиге единоборств ONE Championship в Бангкоке (Тайланд) – 15 марта.

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