«Бруклин» сыграет в плей-ин с «Кливлендом», «Атланта» – с «Шарлотт»

Определились участники матчей плей-ин в Восточной конференции. «Бруклин» благодаря победе над «Индианой» (134:126) сохранил седьмое место на Востоке и сыграет с «Кливлендом», который обыграл «Милуоки» (133:115) и остался восьмым.
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