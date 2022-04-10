«Бруклин» сыграет в плей-ин с «Кливлендом», «Атланта» – с «Шарлотт»

Определились участники матчей плей-ин в Восточной конференции. «Бруклин» благодаря победе над «Индианой» (134:126) сохранил седьмое место на Востоке и сыграет с «Кливлендом», который обыграл «Милуоки» (133:115) и остался восьмым.