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Новости ТМ

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Зачем заказывать профессиональный анализ земли перед покупкой?

Покупка земельного участка — это всегда серьезный шаг. Часто будущие владельцы смотрят только на красивый вид, наличие коммуникаций и цену, забывая о самом главном: юридической «чистоте» надела и физическом состоянии почвы.

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