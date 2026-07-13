Зачем заказывать профессиональный анализ земли перед покупкой?

Покупка земельного участка — это всегда серьезный шаг. Часто будущие владельцы смотрят только на красивый вид, наличие коммуникаций и цену, забывая о самом главном: юридической «чистоте» надела и физическом состоянии почвы.
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