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Аргументы и Факты

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Генерал США Браун: конфликт на Украине нельзя решить военными методами

Генерал США Браун: конфликт на Украине нельзя решить военными методами

Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке нельзя решить только военными методами, необходимо найти дипломатическое решение, заявил в субботу председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

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