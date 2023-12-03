Генерал США Браун: конфликт на Украине нельзя решить военными методами

Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке нельзя решить только военными методами, необходимо найти дипломатическое решение, заявил в субботу председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.
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