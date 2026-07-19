БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Инвестиции в "запасной аэродром": почему россияне снова смотрят на зарубежные метры

Инвестиции в "запасной аэродром": почему россияне снова смотрят на зарубежные метры

После двух лет затишья рынок зарубежной недвижимости, кажется, окончательно вышел из анабиоза.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Российский бизнес держался на европейских технологиях и европейских запчастях и потух в санкциях. Но деньги на западную &quot;недвижку&quot; накопить успел!
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