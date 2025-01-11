Южная группировка войск прикрыла от БПЛА зенитно-ракетные комплексы. Лучшее видео из зоны СВО

Минобороны России опубликовало видео боевой работы групп противодействия БПЛА Южной группировки войск, которые обеспечивают прикрытие от разведывательных и ударных БПЛА противника позиций зенитно-ракетных комплексов.
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