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Южная группировка войск прикрыла от БПЛА зенитно-ракетные комплексы. Лучшее видео из зоны СВО

Южная группировка войск прикрыла от БПЛА зенитно-ракетные комплексы. Лучшее видео из зоны СВО

Минобороны России опубликовало видео боевой работы групп противодействия БПЛА Южной группировки войск, которые обеспечивают прикрытие от разведывательных и ударных БПЛА противника позиций зенитно-ракетных комплексов.

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