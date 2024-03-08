Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Байден заявил, что США никогда не отправят войска на Украину

Байден заявил, что США никогда не отправят войска на Украину

На Украине нет американских солдат. Об этом заявил президент США Джо Байден во время своего выступления на совместном заседании Палаты представителей и Сената с традиционным посланием «О положении страны».

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