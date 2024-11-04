Лавров: планы НАТО вести оборонительные бои в АТР - путь в никуда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал путем "в никуда" намерение членов НАТО вести так называемые оборонительные бои вдали от своих территорий, на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
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