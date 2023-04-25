Ружьё турецкой фирмы «Дерья», которое я покажу вам сегодня, не является предметом роскоши, но и не выглядит куском полена примотанного к двум стволам

Дробовик турецкой фирмы "Derya", который я вам сегодня покажу, не является предметом роскоши, но и не похож на деревяшку, привязанную к двум стволам.
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