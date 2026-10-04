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Виктор Вембаньяма оказался в стартовой пятерке всех времен по версии Якселя Лендеборга

Новичок « Голден Стэйт » Яксель Лендеборг составил свою версию стартовой пятерки всех времен. Стефен Карри Майкл Джордан Леброн Джеймс Кевин Дюрэнт Виктор Вембаньяма Вембаньяма впечатлил Лендеборга, несмотря на то, что центровой «Сан-Антонио» провел в НБА только 3 сезона.

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