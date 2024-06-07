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Девушка щелкнула зажигалкой на 10 миллионов рублей

Девушка щелкнула зажигалкой на 10 миллионов рублей

Затаив обиду на сожителя молодая женщина явно переборщила выпуская огонь гнева наружу. Следствие установило, что жительница Симферополя в ходе вспыхнувшего конфликта подожгла зажигалкой простыню кровати в квартире обидчика и покинула жилище, несмотря на начавший распространятся огонь.

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