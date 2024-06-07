Девушка щелкнула зажигалкой на 10 миллионов рублей

Затаив обиду на сожителя молодая женщина явно переборщила выпуская огонь гнева наружу. Следствие установило, что жительница Симферополя в ходе вспыхнувшего конфликта подожгла зажигалкой простыню кровати в квартире обидчика и покинула жилище, несмотря на начавший распространятся огонь.
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