Дистилляты мечты: антироссийские санкции озолотили турецких нефтепереработчиков

Турция в 2023 году сэкономила до $ 2 миллиардов за счет импорта дисконтированных нефти и нефтепродуктов из России и стремится увеличивать закупки российских энергоносителей, несмотря на западные санкции, показали опубликованные сегодня, 18 декабря, данные Reuters.
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