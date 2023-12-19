Дистилляты мечты: антироссийские санкции озолотили турецких нефтепереработчиков

Турция в 2023 году сэкономила до $ 2 миллиардов за счет импорта дисконтированных нефти и нефтепродуктов из России и стремится увеличивать закупки российских энергоносителей, несмотря на западные санкции, показали опубликованные сегодня, 18 декабря, данные Reuters.