Видео: первый публичный полет китайского истребителя пятого поколения J-35A

Китайский истребитель пятого поколения J-35A / © Weibo Эксперты из Китая заявили, что по сравнению с американским F-35 у J-35A более высокая скорость, а также бо́льшие бомбовая нагрузка, вес и боевой радиус.
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