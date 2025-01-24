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Царьград

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Русские ПВО ликвидируют три украинских беспилотника над Ленинградской областью

Русские ПВО ликвидируют три украинских беспилотника над Ленинградской областью

Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации трёх украинских беспилотников, сбитых средствами ПВО в Ленинградской области в промежутке с 06:00 до 07:00 мск.

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