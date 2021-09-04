Русский крейсер против миноносца США: NI спрогнозировал результат столкновения

Что произойдёт, если в открытом море встретится американский эскадренный миноносец Zumwalt ВМФ США и далеко не новый русский крейсер класса "Киров"? Военный обозреватель Кайл Мизоками дал однозначный ответ, и он вряд ли понравится военным из Штатов.