Сила в правде

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Русский крейсер против миноносца США: NI спрогнозировал результат столкновения

Русский крейсер против миноносца США: NI спрогнозировал результат столкновения

Что произойдёт, если в открытом море встретится американский эскадренный миноносец Zumwalt ВМФ США и далеко не новый русский крейсер класса "Киров"? Военный обозреватель Кайл Мизоками дал однозначный ответ, и он вряд ли понравится военным из Штатов.

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