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Советник Инфантино уволился в знак протеста против планов ФИФА по ЧМ

Советник Инфантино уволился в знак протеста против планов ФИФА по ЧМ

Старший советник главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино Карлос Кордейро принял решение покинуть свой пост в знак протеста против продажи доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

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