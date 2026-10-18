В 2001-м, осенью, 25-летняя Мария Ситтель пришла на ВГТРК. Популярной она стала почти без раскачки: «Вести», «Голубой огонёк», «Специальный корреспондент», «Форт Боярд».
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