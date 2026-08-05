В соцсетях распространяются ложные данные о конвертации вкладов в военные облигации в России

В социальных сетях появилось видео, на котором глава Центробанка России Эльвира Набиуллина якобы объявляет о принудительной конвертации банковских вкладов в военные облигации из-за «неоднозначной ситуации в стране».
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